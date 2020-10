Palermo, l’infermeria sorride in vista del Bisceglie: Boscaglia ritrova Crivello e Corrado. Palazzi… (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Clinicamente ed ecograficamente guariti Roberto Crivello e Niccolò Corrado.Nella giornata di ieri, i due terzini - entrambi assenti contro Ternana e Avellino -, dopo essersi sottoposti agli esami strumentali di rito hanno svolto parte della seduta in gruppo, proseguendo poi con un lavoro differenziato. Arrivano, dunque, buone notizie dall'infermeria rosanero in vista della gara contro il Bisceglie, valida per la quinta giornata di campionato.Serie C, Bisceglie-Palermo: arbitra Marco Ricci di Firenze Domenica per la sfida del “Gustavo Ventura” - in programma alle ore 15.00 -, il tecnico del Palermo, che dovrà fare a meno di Marconi, ma ritrova Crivello, Corrado, Doda - uscito ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Clinicamente ed ecograficamente guariti Robertoe Niccolò.Nella giornata di ieri, i due terzini - entrambi assenti contro Ternana e Avellino -, dopo essersi sottoposti agli esami strumentali di rito hanno svolto parte della seduta in gruppo, proseguendo poi con un lavoro differenziato. Arrivano, dunque, buone notizie dall'infermeria rosanero indella gara contro il, valida per la quinta giornata di campionato.Serie C,: arbitra Marco Ricci di Firenze Domenica per la sfida del “Gustavo Ventura” - in programma alle ore 15.00 -, il tecnico del, che dovrà fare a meno di Marconi, ma, Doda - uscito ...

