Padoan presidente Unicredit, The Good Lobby: "Serve legge che imponga ai parlamentari di attendere 1-3 anni per passare al privato" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La designazione dell'ex ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan a presidente di Unicredit fa discutere. Non solo per il ruolo che ha avuto, da membro nel governo, nel salvataggio pubblico della Mps che ora lo Stato punterebbe a cedere proprio alla banca guidata da Jean Pierre Mustier. Ma anche per la carica che ricopre oggi. "Se l'Italia avesse una seria legge sul conflitto di interessi, in linea con gli standard internazionali, non potrebbe passare da un giorno all'altro dagli scranni parlamentari a quelli di presidente del Cda di Unicredit", sostiene Federico Anghelé, direttore dell'organizzazione non profit The Good Lobby.

