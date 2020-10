Noleggio auto a lungo termine | conviene oppure no?

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Rispetto all’acquisto vero e proprio di un’, ilda tanti punti di vista, economico e non solo. L’acquisto di un’, specie se nuova, può spesso rappresentare un onere economico al quale è difficile far fronte. Le alternative, in tal senso, non mancano: quella più diffusa consiste nel rivolgersi al mercato dell’usato. Acquistare una vettura di seconda mano offre di certo alcuni vantaggi (prezzo d’acquisto inferiore), controbilanciati da alcuni svantaggi, in primis la mancanza di una garanzia assoluta sulle reali condizioni dell’. Un’alternativa più recente è rappresentata dal...