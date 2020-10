Lutto in Rai Morto Gianfranco De Laurentiis | storico giornalista e conduttore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)in Rai per la morte delDe. Lo voltodel giornalismo sportivo della Rai aveva 81 anni. Aveva condotto tra le altre cose Domenica Sprint (per 9 anni, fino al 1996) in alcune edizioni insieme a una giovanissima Antonella Clerici, la Domenica Sportiva e soprattutto Dribbling, loprogramma del sabato. Diventatoprofessionista, collabora per qualche tempo con il Corriere della Sera, occupandosi di spettacolo e costume per il settimanale Tribuna Illustrata. Nel 1972 viene assunto dalla Rai e si rivela subito portato alle telecronache e più precisamente allo sport. Nel 1976 entra nella redazione del neonato TG2.Dal 1977 al 1994, ha condotto Eurogol, la rubrica del TG2 sul panorama delle coppe ...