Luna park in crisi lanciano un appello al Mibact (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luna park in crisi per le misure anti-contagio da Covid lanciano un appello al Mibact: “Fateci lavorare, i sindaci annullano gli spettacoli” “Il lockdown non è mai terminato per i Luna park. Le amministrazioni comunali stanno continuando ad annullare diverse centinaia di tradizionali Luna park autunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020)inper le misure anti-contagio da Covidunal: “Fateci lavorare, i sindaci annullano gli spettacoli” “Il lockdown non è mai terminato per i. Le amministrazioni comunali stanno continuando ad annullare diverse centinaia di tradizionaliautunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani… L'articolo Corriere Nazionale.

matteosalvinimi : E ora il PD propone di regalare la cittadinanza con lo Ius Soli, come se fosse il biglietto premio del luna park... - lavocedigenova : Covid, luna park in ginocchio: “Molti sindaci negano il diritto al lavoro, necessario più sostegno” - IlNuovoTorrazzo : Pandino - Fiera ai minimi termini, solo mostre in castello; niente luna park, stand e bancarelle - oglioponews : Luna park, il lockdown che non finisce più: un settore al collasso - LiguriaNotizie : Il lockdown non è mai terminato per i luna park -