La Polonia non è solo Lewandowski Con la Bosnia segna anche Linetty

C'è gloria anche per Karol Linetty nella larga vittoria della Polonia contro la Bosnia-Erzegovina per 3-0 che vale il primo posto nel girone dell'Italia. Nella notte di Lewandowski (doppietta per il bomber del Bayern Monaco), anche il centrocampista del Torino ha trovato la via del gol con una zuccata a fine primo tempo. L'assist? Che domande: è del campione d'Europa e di Germania.

Il Consiglio europeo di oggi e domani si svolgerà «in presenza», cioè i capi di stato e di governo dei 27 saranno personalmente a Bruxelles per partecipare al decimo summit dell’anno. Poteva essere fa ...

Nations League, 4° giornata: pari Germania, perdono Spagna ed Inghilterra, tris per il Portogallo

Gruppo 1: Nel girone dell’Italia la Polonia ha la meglio per 3-0 in casa sulla Bosnia (doppietta di Lewandowski e rete di Linetty). Gli Azzurri invece pareggiano 1-1 in trasferta contro l’Olanda (gol ...

