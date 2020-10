Immuni mi ha mandato una notifica | ecco cosa succede

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sabato 3 ottobre Alle 18 e mezza di sabato ho ricevuto una stranasullo smartphone, da parte dell’app di tracciamento. Il messaggio comparso sul blocca schermo mi invita ad aprire l’applicazione perché, dice, ci sono importanti aggiornamenti per me. Una volta aperta mi appare questa schermata: “Esposizione a rischio”. Il mio smartphone ha infatti rilevato un contatto a rischio con una persona testata positiva al coronavirus nel raggio del bluetooth (cioè a pochi metri), per almeno una quindicina di minuti. Il contatto, mi dice l’app, è avvenuto martedì 29 settembre, quattro giorni prima: in questo lasso di tempo evidentemente chi ha contratto il virus è stato testato come positivo e ha deciso di segnalarlo attraverso l’app. Sono ovviamente ...