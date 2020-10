Giro d’Italia 2020, dodicesima tappa: percorso e altimetria (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il percorso e l’altimetria della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, con partenza e arrivo a Cesenatico dopo 204 chilometri. Una frazione che ricalca in gran parte il percorso della Granfondo Nove Colli: in programma cinque GPM che anche se non troppo impegnativi impediranno ai velocisti di giocarsi il successo di giornata. Le salite di Ciola, Barbotta, Perticara e Madonna di Pugliano saranno seguite dall’ultima asperità di San Giovanni in Galilea, distante circa 30 chilometri dal traguardo. Una giornata che potrebbe favorire le fughe, a meno che il gruppo non voglia controllare la corsa. dodicesima tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ile l’delladeld’Italia, con partenza e arrivo a Cesenatico dopo 204 chilometri. Una frazione che ricalca in gran parte ildella Granfondo Nove Colli: in programma cinque GPM che anche se non troppo impegnativi impediranno ai velocisti di giocarsi il successo di giornata. Le salite di Ciola, Barbotta, Perticara e Madonna di Pugliano saranno seguite dall’ultima asperità di San Giovanni in Galilea, distante circa 30 chilometri dal traguardo. Una giornata che potrebbe favorire le fughe, a meno che il gruppo non voglia controllare la corsa.: ORARI, TV E STREAMING L’della

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - ZZiliani : ULTIMORA. Due corridori positivi al Giro d'Italia. Mai così pochi da quando esiste il ciclismo. - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 10 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - Pall_Gonfiato : #Giro - Ecco cosa è successo nella tappa di oggi - marchenews24 : Giro d’Italia a Pesaro, il commento del sindaco Ricci -