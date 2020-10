GF Vip, Claudio Sona è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi? La verità (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come ben sapete, Claudio Sona dovrebbe essere ad un passo dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha chiesto di avere un altro concorrente gay al suo fianco e Alfonso Signorini ha voluto accontentarlo. Ieri, Alan Fiordelmondo, ospite a Pomeriggio 5 ha fatto l’identikit dell’ex tronista di Uomini e Donne. Claudio... L'articolo GF Vip, Claudio Sona è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi? La verità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come ben sapete,dovrebbe essere ad un passo dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.ha chiesto di avere un altro concorrente gay al suo fianco e Alfonso Signorini ha voluto accontentarlo. Ieri, Alan Fiordelmondo, ospite a Pomeriggio 5 ha fatto l’identikit dell’ex tronista di Uomini e Donne.... L'articolo GF Vip,è l’exdi? La verità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Claudio Sona è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi? La verità - IlMondodellaTV : ‘#GFVip’ #Boom Nella Casa sta per entrare l'ex tronista di #UominieDonne #ClaudioSona Per leggere qui ----> - BITCHYFit : Claudio Sona verso il Grande Fratello Vip: è fidanzato con Nicholas Cornia, ex di Gabriele Esposito - ilgiornale : Caccia al vip gay che entrerà al Gf Vip. Per molti sarebbe Claudio Sona ex tronista di Uomini e Donne molto amato d… - infoitcultura : Claudio Sona chi è: età, altezza, peso, Instagram, fidanzato, lavoro e Uomini e Donne | Nuovo concorrente Grande Fr… -