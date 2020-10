Gennaro Lillio sui social ufficializza la storia d’amore con Ema Kovac

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)ed Emasuihanno reso ufficiale la loro relazione.ha condiviso un video con alcuni momenti romantici della sua relazione con Ema, fra viaggi e baci, seguito dalla didascalia chel’amore: “Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra– ha scrittosu Instagram – per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti. Quando qualcosa “è” non hai bisogno di metterlo in mostra. Emozioni @ema”. Un gossip su una loro relazione segreta che era nata durante il reality “Pechino Express””, circolava da tempo anche se all’inizio della loro ...