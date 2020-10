Elephants in The Room presentano il loro primo singolo ' Done'

Ultime Notizie dalla rete : Elephants The

TGCOM

"Il brano nasce dall’idea del ritornello che riecheggiava nella mia mente". È così che gli Elephants In The Room "disegnano" il loro nuovo singolo, "Done", di cui Tgcom24 offre il video in anteprima.Refoli, 65ers e Leoni in vetta alla classifica della Prima Divisione. Grande esordio degli Elephants Catania nel Girone C di Seconda Divisione. Angels Pesaro a bottino pieno dopo 3 giornate nel Girone ...