Covid e Dpcm, il governo non esclude il lockdown di Natale. Trasporti, più controlli (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il record assoluto di contagi, i 7.332 nuovi positivi in ventiquattr?ore che non si registravano neppure durante il lockdown più duro, fanno scattare l?allarme. Il governo aveva... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il record assoluto di contagi, i 7.332 nuovi positivi in ventiquattr?ore che non si registravano neppure durante ilpiù duro, fanno scattare l?allarme. Ilaveva...

Il governo aveva messo in conto un’impennata dell’epidemia, da qui l’ultima stretta decisa con il nuovo Dpcm. Ma se la situazione dovesse ... «e le prime a farlo saranno le Regioni più colpite» dal ...

Milano si ammala, scenari di un possibile lockdown

I provvedimenti dell’ultimo dpcm non sono sufficienti per proteggere una metropoli ... «In Lombardia sono 150 i posti letto in terapia intensiva previsti nei vari hub Covid, se si dovessero riempire ...

