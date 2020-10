Covid: 7.332 nuovi casi, allarme in Lombardia con 1.844 positivi in 24 ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Picco di contagi in Lombardia dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.844 nuovi positivi: 1.032 nella provincia di Milano di cui 504 in città, 150 a Monza e Brianza: 150, 101 a Pavia e 110 a Varese. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Picco di contagi indove nelle ultime 24 ore si registrano 1.844: 1.032 nella provincia di Milano di cui 504 in città, 150 a Monza e Brianza: 150, 101 a Pavia e 110 a Varese. ...

Covid, 7.332 i nuovi casi e 43 i morti: oltre 152mila i tamponi

Nelle ultime 24 ore sono 7.332 i nuovi casi di coronavirus segnalati dal ministero della Salute. L'alto numero di contagi è legato però a un forte incremento di tamponi: 152.196 quelli effettuati, per ...

