Cosa significa speculazione e quanti tipi ne esistono

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con il terminesi indica, in generale, un tipo di operazione commerciale con la quale si intende ottenere il guadagno rappresentato dalla differenza tra il prezzo di un bene nel momento attuale e il prezzo dello stesso bene in un momento futuro. In sostanza, l’operazione si fonda sull’acquisto di un bene al momento attuale sulla base della previsione di un aumento del prezzo del bene stesso in futuro, al fine di rivenderlo con un margine di guadagno: si parla in questo caso dial rialzo. Al contrario, lapuò consistere pure nella vendita di un bene al prezzo attuale con l’intento di riacquistarlo in futuro ad un prezzo minore: si parla quindi dial ribasso o ribassista. A differenza di altre attività economiche basate sul concetto di ...