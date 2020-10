Corriere: Ronaldo in quarantena, salterà tre partite (e forse anche il Barcellona) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è positivo al Covid. Ora, scrive il Corriere della Sera, dovrà restare in quarantena per 14 giorni in Portogallo, anche se “non è da escludere che di fronte a un tampone negativo prima di quella scadenza, possa trasferirsi a Torino per completare la quarantena”. CR7 salterà le trasferte di Crotone e Kiev e la sfida in casa della Juventus contro il Verona. E’ a rischio anche la partita contro il Barcellona in programma allo Stadium il 28 ottobre. “Secondo il paragrafo 7.7 del «Protocollo di ritorno al gioco» della Uefa, prima di essere a disposizione per una partita di Champions, Ronaldo dovrà essere negativizzato da una settimana“. Dunque, salterebbe la sfida ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristianoè positivo al Covid. Ora, scrive ildella Sera, dovrà restare inper 14 giorni in Portogallo,se “non è da escludere che di fronte a un tampone negativo prima di quella scadenza, possa trasferirsi a Torino per completare la”. CR7 salterà le trasferte di Crotone e Kiev e la sfida in casa della Juventus contro il Verona. E’ a rischiola partita contro ilin programma allo Stadium il 28 ottobre. “Secondo il paragrafo 7.7 del «Protocollo di ritorno al gioco» della Uefa, prima di essere a disposizione per una partita di Champions,dovrà essere negativizzato da una settimana“. Dunque, salterebbe la sfida ...

