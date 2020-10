Coronavirus, nuova impennata, 7.332 positivi in 24 ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Record di contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 7.332. Record anche di tamponi: 152.196 quelli processati. Sono questi i dati che emergono dal consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute. Ad oggi i casi totali sono 372.799. In crescita le vittime: sono 43 infatti i deceduti (+2). Attualmente i positivi in Italia sono 92.445 (+5.252), 86.436 (+4.833) sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 5.470 (+394), 539 dei quali in terapia intensiva (+25 rispetto a ieri). La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell’ultima giornata è la Lombardia con 1.844 nuovi casi, seguita dalla Campania con 818 e Veneto (657). Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (9 casi) e il Molise (18): non ci sono regioni Covid free.(ITALPRESS). su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Record di contagi dain Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 7.332. Record anche di tamponi: 152.196 quelli processati. Sono questi i dati che emergono dal consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute. Ad oggi i casi totali sono 372.799. In crescita le vittime: sono 43 infatti i deceduti (+2). Attualmente iin Italia sono 92.445 (+5.252), 86.436 (+4.833) sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 5.470 (+394), 539 dei quali in terapia intensiva (+25 rispetto a ieri). La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell’ultima giornata è la Lombardia con 1.844 nuovi casi, seguita dalla Campania con 818 e Veneto (657). Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (9 casi) e il Molise (18): non ci sono regioni Covid free.(ITALPRESS). su Il Corriere ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - Italpress : Coronavirus, nuova impennata, 7.332 positivi in 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, nuova impennata: 1.844 casi in Lombardia e 17 vittime. In provincia di Varese 110 contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova impennata in Puglia: 315 positivi. Nella Bat 28 contagi BisceglieLive Coronavirus in Fvg, il bollettino: 182 nuovi casi, mai così tanti da inizio epidemia. Nuovo record anche dei tamponi (+6.030)

UDINE. Oggi sono stati rilevati 182 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (eseguiti 6.030 tamponi in 24 ore). Si tratta dei dati più alti registrati dall'inizio della pandemia. Lo ha comu ...

Coronavirus Italia, raggiunto record di contagi: 7332 casi e 43 decessi

Mai così tanti casi di Covid in 24 ore registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia: oggi i nuovi contagi sono 7.332 (ieri erano 5.901) ...

UDINE. Oggi sono stati rilevati 182 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (eseguiti 6.030 tamponi in 24 ore). Si tratta dei dati più alti registrati dall'inizio della pandemia. Lo ha comu ...Mai così tanti casi di Covid in 24 ore registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia: oggi i nuovi contagi sono 7.332 (ieri erano 5.901) ...