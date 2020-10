Coronavirus | Conte | “Lockdown? Queste le nostre intenzioni”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giuseppeha parlato delle intenzioni del governo e della possibilità di un ritorno in lockdown della penisola italiana. L’Italia sta iniziando a vivere un periodo di emergenza. L’ultimo bollettino medico del 14 ottobre, ha reso noto di un vertiginoso incremento di contagi nelle ultime 24 ore. Mentre in data 13 ottobre i casi erano … L'articolo: “Lockdown?leintenzioni” proviene da .

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - Noiconsalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - LegaSalvini : COSÌ TORNIAMO INDIETRO. MATTEO #SALVINI ATTACCA CONTE SUL COVID - MattiaGallo17 : RT @Affaritaliani: Mes, Conte apre :'No alle ideologie Lockdown? Lavoriamo per evitarlo' - arwen0506 : RT @ConversioneOrg: Questione spinosa. Forza Italia sosterrà il governo? Scommettiamo di sì? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

TGCOM

Sanchez, una Maravilla per il Cile e per Conte. Due reti nelle ultime 2 gare di qualificazione ... Tra 24 ore, sottoposto a nuovi esami molecolari pure Alessandro Bastoni, trovato positivo al Covid-19 ...Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando i dati di oggi sulla situazione dei contagi da Covid-19. "Io non faccio previsioni per Natale - ha aggiunto, richiesto di commentare la ...