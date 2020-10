Contributi sospesi rateizzati | domanda entro ottobre Istruzioni Inps

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è tempo fino al 30per imprese, artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separatache intendono presentare all’Istituto previdenziale ladi rateizzazione deiper l’emergenza Coronavirus dopo il primo versamento dello scorso 16 settembre. Si tratta infatti deiprevidenziali scaduti da febbraio a maggio 2020,in base al decreto Cura Italia e alle modifiche introdotte successivamente dal decreto Agosto. La norma prevede per il contribuente anche la possibilità di effettuare un pagamento rateale. La scadenza per presentare laera lo scorso 30 settembre (già prorogata, rispetto a quella originaria del 16 settembre), ora ...

C’è tempo fino al 30 ottobre per imprese, artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che intendono presentare all’Istituto previdenziale la domanda di ...Confermata dall'INPS la prorogata della scadenza del 30.9 per la rateazione dei versamenti contributivi e assicurativi sospesi per emergenza Coronavirus.Nuove termine 30 ottobre 2 ...