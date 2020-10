Come nasce un gran vino: 4 cantine a confronto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il vino è un piacere che ha conquistato donne e uomini di tutta Italia, ma in pochi sanno Come viene fatto, che tipo di lavoro c’è dietro, Come si selezionano le uve, cosa avviene realmente in vendemmia e i vari processi produttivi che portano alla creazione di un’ottima bottiglia. Abbiamo chiesto a quattro cantine, differenti per tipo di vitigni e di metodi, di raccontarci “il behind the scene” del mondo del vino. Frescobaldi (Toscana) La vendemmia di Frescobaldi varia a secondo delle tenute, la più particolare è quella che avviene sull’isola di Gorgona, un penitenziario. Il progetto nato nel 2012 dalla collaborazione della cantina con la Direzione della colonia penale, il cui obiettivo è permettere ai detenuti di fare ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilè un piacere che ha conquistato donne e uomini di tutta Italia, ma in pochi sannoviene fatto, che tipo di lavoro c’è dietro,si selezionano le uve, cosa avviene realmente in vendemmia e i vari processi produttivi che portano alla creazione di un’ottima bottiglia. Abbiamo chiesto a quattro, differenti per tipo di vitigni e di metodi, di raccontarci “il behind the scene” del mondo del. Frescobaldi (Toscana) La vendemmia di Frescobaldi varia a secondo delle tenute, la più particolare è quella che avviene sull’isola di Gorgona, un penitenziario. Il progetto nato nel 2012 dalla collaborazione della cantina con la Direzione della colonia penale, il cui obiettivo è permettere ai detenuti di fare ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli #CORONAVIRUS… - marilenagas : @SensoDiNausea Invito davvero a trovare 'come nasce la carbonara'! Poi concluderemo insieme : i comunisti di ogni t… - bellabravait : «La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività n… - lucio_valletta : @piadibenedetto Voglio sforzarmi di essere ancora più chiaro nell'intenzione del mio tweet. L'invito a consultare i… - mariellarosati : RT @Miti_Vigliero: 'Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli Dall'aereo alla piscina, pas… -