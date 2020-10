Chiara Ferragni attaccata su Rai2: cosa è successo? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime ore si c’è stato un piccolo scontro tra Chiara Ferragni ed Eleonora Daniele. In difesa della moglie, però, è intervenuto Fedez e, dopo le sue parole, Eleonora Daniele ha dovuto scusarsi con l’influencer! Dopo l’intervista di Chiara Ferragni andata in onda su Rai 1, a seguito del film su di lei in molti hanno storto il naso. In realtà un esposto del Codacons ha anche provatoArticolo completo: Chiara Ferragni attaccata su Rai2: cosa è successo? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle ultime ore si c’è stato un piccolo scontro traed Eleonora Daniele. In difesa della moglie, però, è intervenuto Fedez e, dopo le sue parole, Eleonora Daniele ha dovuto scusarsi con l’influencer! Dopo l’intervista diandata in onda su Rai 1, a seguito del film su di lei in molti hanno storto il naso. In realtà un esposto del Codacons ha anche provatoArticolo completo:su? dal blog SoloDonna

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - matteograndi : Questa cosa è indecente. Un attacco scomposto senza capo né coda a Chiara Ferragni, da un pulpito pubblico. Uno d… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Chiara Ferragni mi scusi per essermi dimenticata del suo impegno durante il lockdown.… - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Chiara Ferragni mi scusi per essermi dimenticata del suo impegno durante il lockdown.… -