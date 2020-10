Cestelli di polenta ripieni e filanti | caldi o freddi | andranno a ruba!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Idisono dei deliziosi contorni o originali finger food da servire come aperitivo con amici o come sfizio culinario. Presentano un ripieno gustosissimo di funghi e formaggio e potete servirlia ruba in un attimo! Per realizzarli vi occorreranno: farina di mais gialla, 400 gr acqua, 1700 ml mozzarella, 150 gr funghi trifolati, 250 gr sale grosso, 2 cucchiai fontal, 100 gr besciamella, 3 cucchiai (qui la ricetta) sale, q.b. pepe nero, q.b. parmigiano grattugiato, q.b. Curiose di scoprire la ricetta? Allora seguite i nostri consigli di cucina!didi funghi e formaggio,e gustosi! La ricetta Accendete il forno ...