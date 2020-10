Carlos Maria Corona difende suo padre | Nina Moric fa partire una denuncia

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lunedì seraha pubblicato l’audio di una telefonata choc cone suo. Nella clip si sente chiaramente il ragazzo che dice cose pesanti su suo papà, ma oggi c’è stata una svolta inaspettata, il 18enne si è rimangiato tutto ed ha difeso Fabrizio. “Buongiorno a tutti. Farò un’intervista dove dirò la verità su questa cosa. In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo. Ero circondato da pensieri che non avevano senso, perché sono pensieri di male, che non esistono. Perché come dice Sant’Agostino il male è vuoto, appunto, essendo male. Non c’entra niente tutto quello che hanno riportato. Nulla di quello che hanno pubblicato i siti o ...