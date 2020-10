Blitz contro la Sacra Corona Unita a Taranto | 23 arresti

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Ventitrèdi persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri gravissimi delittila persona ed il patrimonio, tra cui rapine, estorsioni, tutti aggravati dal metodo mafioso. E' il primo bilancio dell'operazione 'Cupola' condotta stamane dalla Squadra Mobile di. Glisono avvenuti in provincia di, e nell'area di Manduria in particolare. Altre 27 persone sono indagate nell'ambito dello stesso procedimento penale e destinatarie di avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con l'operazione di questa mattina, spiega la Squadra Mobile di, è stato disarticolato un sodalizio criminale ...