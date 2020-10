A Natale tutti a casa Conte semina il panico

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adesso stanno davvero esagerando, dalle parti di Palazzo Chigi. Dopo troppi mesi di reclusione domiciliare inflitti ai cittadini, i signori del governo preparano altre sorprese al popolo italiano: già si parla di lockdown, prima a livello locale e poi generale, trae Capodanno. Si umilia la pazienza dei cittadini, si ammazza l'economia italiana.insiste su una litania: «Dipenderà dagli italiani, da come si comporteranno». E lui al governo che ci sta a fare? È capace solo di infliggere torture quotidiane alla ricerca di un lockdown prima psicologico e poi reale. Così ci rassegneremo al peggio? Non serve un avvocato del popolo a Palazzo Chigi per governare in questa maniera. Non siamo iscritti al partito negazionista, ma diventa sempre più difficile obiettare qualcosa di sensato a chi scodella ...