Xbox Series X e Series S? 'La strategia di Microsoft potrebbe portare confusione tra i consumatori e gli sviluppatori' (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa stagione delle vacanze natalizie vedrà il lancio di una nuova generazione di console per Sony e Microsoft. Questo, di per sé, non è insolito dopo 7 anni di PS4 e Xbox One, ma ciò che è molto insolito è la strategia di Microsoft di lanciare due componenti hardware separati: Xbox Series X e Series S.La prima, potremmo definirla la console "premium", di fascia alta, mentre la seconda potrebbe fare gola ai fan grazie al suo prezzo molto aggressivo, ma avrà delle specifiche inferiori rispetto alla "sorella maggiore". Non tutti gli sviluppatori sono rimasti entusiasti di questa strategia, altri sono leggermente più ottimisti.In ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa stagione delle vacanze natalizie vedrà il lancio di una nuova generazione di console per Sony e. Questo, di per sé, non è insolito dopo 7 anni di PS4 eOne, ma ciò che è molto insolito è ladidi lanciare due componenti hardware separati:X eS.La prima, potremmo definirla la console "premium", di fascia alta, mentre la secondafare gola ai fan grazie al suo prezzo molto aggressivo, ma avrà delle specifiche inferiori rispetto alla "sorella maggiore". Non tutti glisono rimasti entusiasti di questa, altri sono leggermente più ottimisti.In ...

