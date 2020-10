Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 14:10 (Di martedì 13 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio dietro di feste private al chiuso all’aperto raccomandazione evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si confida è la novità principale del nuovo dpcm firmato nella notte che sarà in vigore per i prossimi 30 giorni ristorante Bardon chiude alle 24 ma dalle 21 vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i clienti sono i locali con tavoli al chiuso o all’aperto torna in divieto di gite scolastiche stop al calcetto altri sport di contatto a livello Bonaccini sul dpcm un parere condizionato per vedere un ristoro per attività economiche chiarire su feste trasporti il ministro boccia ferma didattica a distanza solo sono gli studenti a scuola e la vera sfida da affrontare contenere virus ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio dietro di feste private al chiuso all’aperto raccomandazione evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si confida è la novità principale del nuovo dpcm firmato nella notte che sarà in vigore per i prossimi 30 giorni ristorante Bardon chiude alle 24 ma dalle 21 vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i clienti sono i locali con tavoli al chiuso o all’aperto torna in divieto di gite scolastiche stop al calcetto altri sport di contatto a livello Bonaccini sul dpcm un parere condizionato per vedere un ristoro per attività economiche chiarire su feste trasporti il ministro boccia ferma didattica a distanza solo sono gli studenti a scuola e la vera sfida da affrontare contenere virus ...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - raffo1900 : RT @fanpage: L'Olanda va verso la chiusura totale - Grand_Battery : RT @fanpage: L'Olanda va verso la chiusura totale -