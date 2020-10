Torino, Appendino non si ricandida: «È una scelta che ho fatto per coerenza» (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiara Appendino fa un passo indietro: non si ricandiderà alle elezioni comunali del prossimo anno. Su Facebook la sindaca di Torino l’ha definita «una scelta di coerenza». Sulle sue spalle pesa la condanna a 6 mesi in primo grado per falso ideologico nel processo Ream, in cui il Comune è accusato di aver omesso di inserire nel bilancio del 2017 5 milioni versati come caparra dalla società che aveva riqualificato l’ex area Westinghouse. Appendino si era autospesa dal Movimento 5 stelle ma nonostante ciò aveva mantenuto la fiducia dei consiglieri comunali del M5S. Anche se gli attivisti hanno approvato sulla piattaforma Rousseau la modifica della regola che vieta ai 5 stelle di fare più di due turni nella stessa istituzione, ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiarafa un passo indietro: non si ricandiderà alle elezioni comunali del prossimo anno. Su Facebook la sindaca dil’ha definita «unadi». Sulle sue spalle pesa la condanna a 6 mesi in primo grado per falso ideologico nel processo Ream, in cui il Comune è accusato di aver omesso di inserire nel bilancio del 2017 5 milioni versati come caparra dalla società che aveva riqualificato l’ex area Westinghouse.si era autospesa dal Movimento 5 stelle ma nonostante ciò aveva mantenuto la fiducia dei consiglieri comunali del M5S. Anche se gli attivisti hanno approvato sulla piattaforma Rousseau la modifica della regola che vieta ai 5 stelle di fare più di due turni nella stessa istituzione, ...

