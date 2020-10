Sul dance floor la macchina del tempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Sento che la mia storia non è stata ancora raccontata/ma scriverò il mio lieto fine», Róisín Murphy sussurra così, nel primo brano Simulation, il suo preciso e potente manifesto musicale. Ex voce dei Moloko, la cantante irlandese torna sulle scene con l’album Róisín Machine, sublime pastiche nu-disco che, come una macchina del tempo, frulla tutto l’oscenità e il furore degli anni 70 e 80. Mixando synth alla Moroder, i dj set di Larry Levan e le provocazioni vocali di Grace … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Sento che la mia storia non è stata ancora raccontata/ma scriverò il mio lieto fine», Róisín Murphy sussurra così, nel primo brano Simulation, il suo preciso e potente manifesto musicale. Ex voce dei Moloko, la cantante irlandese torna sulle scene con l’album Róisín Machine, sublime pastiche nu-disco che, come unadel, frulla tutto l’oscenità e il furore degli anni 70 e 80. Mixando synth alla Moroder, i dj set di Larry Levan e le provocazioni vocali di Grace … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Dinamiche rap per Carl Brave, lo Zorro jazz di Bearzatti, sul dance floor con Roisin Murphy (foto). E ancora, New Order e… - CapaGira : RT @ilmanifesto: Dinamiche rap per Carl Brave, lo Zorro jazz di Bearzatti, sul dance floor con Roisin Murphy (foto). E ancora, New Order e… - ilmanifesto : Dinamiche rap per Carl Brave, lo Zorro jazz di Bearzatti, sul dance floor con Roisin Murphy (foto). E ancora, New O… - leone52641 : RT @GiovanniSalzan: Loro vogliono fare la break dance. Io voglio giacere sul divano. Indovinate chi vince? - GiovanniSalzan : Loro vogliono fare la break dance. Io voglio giacere sul divano. Indovinate chi vince? -