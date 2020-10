Stefano Boeri a Sky TG24 | Città dovrebbero de-sincronizzare flussi di spostamento

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 13 ottobre 2020) Per affrontare l’impatto del coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) le“de–i tempi deigenerati dalle grandi attività urbane: de-sincronizzando i tempi si riducono i fenomeni di congestione e quindi si riduce molto il rischio di densificazione dei corpi e di contagio”. Lo ha detto a SkyMondo l’architetto e urbanista. “Seconda grande scelta fondamentale sono gli spazi aperti - ha aggiunto -: mi rendo conto che ci sono anche; che d’inverno hanno temperature difficili, però credo che dobbiamo tutti cominciare, anche mettendo in campo un’inventiva, una tecnologia nuova, ad abituarci di ...