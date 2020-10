Pane | pizza | dolci | l’Italia della pandemia che riscopre i fornelli

Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Quasi due italiani su tre incoraggiati ad improvvisarsi chef tra le mura domestiche per sperimentare vecchie e nuove ricette: il 64% degli italiani ha infatti riscoperto la passione per i fornelli durante il lockdown, con un trend in crescita che è iniziato nella fase più acuta della pandemia e prosegue tuttora. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione della Festa nazionale del cuoco nel giorno della nascita di San Francesco Caracciolo, Patrono della categoria.