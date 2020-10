Ostia e Infernetto: 11 casi di Coronavirus alla Vivaldi, in quarantena una classe alla Cilea (Di martedì 13 ottobre 2020) Salgono a 11, tra alunni e personale docente e non docente, i casi di Covid-19 nell’Istituto Comprensivo Antonio Vivaldi di Ostia. Dopo la chiusura a partire da ieri della scuola primaria di via Capo dell’Argentiera, annunciata direttamente sul sito dell’Istituto, è di questa mattina la notizia dell’aumento dei contagi. “Si comunica che da lunedì 12 ottobre il plesso della scuola primaria di via Capo dell’Argentiera resterà chiuso fino a nuova indicazione. La segreteria sta inviando comunicazioni individuali agli alunni del plesso nella scuola primaria visibili anche sul registro elettronico oltre al sito”, si legge sul sito. Ulteriori informazioni vengono infatti fornite direttamente alle famiglie degli alunni direttamente attraverso il registro elettronico. Le operazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) Salgono a 11, tra alunni e personale docente e non docente, idi Covid-19 nell’Istituto Comprensivo Antoniodi. Dopo la chiusura a partire da ieri della scuola primaria di via Capo dell’Argentiera, annunciata direttamente sul sito dell’Istituto, è di questa mattina la notizia dell’aumento dei contagi. “Si comunica che da lunedì 12 ottobre il plesso della scuola primaria di via Capo dell’Argentiera resterà chiuso fino a nuova indicazione. La segreteria sta inviando comunicazioni individuali agli alunni del plesso nella scuola primaria visibili anche sul registro elettronico oltre al sito”, si legge sul sito. Ulteriori informazioni vengono infatti fornite direttamente alle famiglie degli alunni direttamente attraverso il registro elettronico. Le operazioni ...

CorriereCitta : Ostia e Infernetto: 11 casi di Coronavirus alla Vivaldi, in quarantena una classe alla Cilea - ilfaroonline : #Covid_19 negli #Uffici del X Municipio, positivo un #dipendente. Chiuse le sedi di Ostia, Acilia e Infernetto - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La maestra è positiva al #Covid19 ma ha fatto supplenza in tante classi e così ad #Ostia l'intero istituto comprensivo d… - infoitinterno : Coronavirus Roma, a Ostia maestra positiva e 21 classi in isolamento. Chiusa scuola all'Infernetto - paolorm2012 : Coronavirus Roma, a Ostia maestra positiva e 21 classi in isolamento. Chiusa scuola all'Infernetto -