Nuovo dpcm, per le feste private si va verso “forte raccomandazione” a evitarle: nessun divieto (Di martedì 13 ottobre 2020) Filtrano indiscrezioni da Palazzo Chigi per quanto riguarda alcuni contenuti del Nuovo dpcm che verrà varato in serata. Tra le nuove misure c’è la tanto discussa stretta alle feste private: accortosi dell’impossibilità di vietare fattivamente che queste vengano organizzate, secondo quanto si apprende da fonti qualificate di Governo si parlerà nel decreto di “forte raccomandazione” a evitarle con più di sei persone nella stessa casa. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Filtrano indiscrezioni da Palazzo Chigi per quanto riguarda alcuni contenuti delche verrà varato in serata. Tra le nuove misure c’è la tanto discussa stretta alle: accortosi dell’impossibilità di vietare fattivamente che queste vengano organizzate, secondo quanto si apprende da fonti qualificate di Governo si parlerà nel decreto di “forte raccomandazione” acon più di sei persone nella stessa casa.

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - MorenaAlmanno : RT @sempreciro: Nuovo #Dpcm, niente cene con più di 6 persone: salvi i congressi di Italia Viva. - erpedrini : RT @GiovanniToti: Il #Governo con il nuovo #Dpcm ha preso misure uguali in tutta Italia, senza tenere conto di specificità e differenze tra… -