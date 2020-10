Napoli, l’esito dei tamponi è negativo: termina l’isolamento fiduciario per la squadra di De Laurentiis (Di martedì 13 ottobre 2020) Isolamento fiduciario terminato per il Napoli dopo che tutti i tamponi hanno dato esito negativo.A riportarlo con un tweet è proprio il club del presidente De Laurentiis: "La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!”.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sscNapoli/status/1316044241513205760"Un ritorno nelle proprie abitazioni dunque per i calciatori del Napoli che, ricordiamo, non ha disputato l’ultima gara di ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Isolamentoto per ildopo che tutti ihanno dato esito.A riportarlo con un tweet è proprio il club del presidente De: "La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato, ha decretato la fine dell’isolamentodel gruppopresso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!”.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ssc/status/1316044241513205760"Un ritorno nelle proprie abitazioni dunque per i calciatori delche, ricordiamo, non ha disputato l’ultima gara di ...

