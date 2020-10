Monza, altre quattro positività nella squadra: la nota ufficiale (Di martedì 13 ottobre 2020) Crescono i casi di positività all’interno del Monza, come confermato da una nota ufficiale del club biancorosso. La situazione. Il Monza ha comunicato di aver riscontrato altre quattro positività nella propria squadra: si tratta di due giocatori e due componenti dello staff tecnico. LA nota DEL CLUB – «A.C Monza comunica quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, riscontrati dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello Staff, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri giocatori, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Crescono i casi di positività all’interno del, come confermato da unadel club biancorosso. La situazione. Ilha comunicato di aver riscontratopositivitàpropria: si tratta di due giocatori e due componenti dello staff tecnico. LADEL CLUB – «A.Ccomunicanuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo, riscontrati dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello Staff, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri giocatori, ...

Calcio Monza, quattro nuovi casi di positività al Covid-19

A.C Monza comunica quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, riscontrati dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguito. Si tratta di due calciatori, e due membri dello Staff, che sono ...

