Monte di Procida, boom di positivi: scatta lockdown. Chiuse scuole, barbieri e centri estetici (Di martedì 13 ottobre 2020) A Monte di Procida è lockdown. Il sindaco ha emanato una nuova ordinanza di dispone la chiusura di tutti i negozi, eccezion fatta per tabacchi, ristoranti, bar e supermercati. La drastica decisione dopo l'ultimo screening effettuato su 300 residenti, ben 62 dei quali risultati positivi al Covid-19. Monte di Procida, è lockdown: chiudono anche i … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

