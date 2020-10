Mi chiamavano pecora | dicevano che puzzavo Per tutti erano battute | io le prendevo sul serio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Alle medie non ero certo tra le ragazzine più carine. I compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti. Per gli altrima io lesul, mi pesavano”. A confessarlo sulle pagine del Corriere della Sera è Arisa, che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato via Instagram un messaggio improntato all’autoaccettazione e alla body-positivity. Le difficoltà nel rapporto con l’aspetto fisico, rivela la cantante, richiamano alla mente alcuni episodi del passato. Arisa ha confessato di essere stata vittima di bullismo:“Abitavo in campagna, mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’. Che hanno ...