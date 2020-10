L’immunologa Viola: “Rischio zero? Non esiste. Ci si infetta anche con mascherina” (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid, l’ immunologa Viola frena sulle possibilità di annullare il rischio portando la mascherina. “Il rischio zero? Non esiste: anche con la mascherina ci si può infettare. I giovani stiano attenti” I giovani siano responsabili, dice l’immunologa Antonella Viola nel suo quadro a trecentosessanta gradi sulle infezioni in corso. Basta poco, ricorda, per agire con … L'articolo L’immunologa Viola: “Rischio zero? Non esiste. Ci si infetta anche con mascherina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid, l’ immunologafrena sulle possibilità di annullare il rischio portando la mascherina. “Il rischio? Noncon la mascherina ci si puòre. I giovani stiano attenti” I giovani siano responsabili, dice l’immunologa Antonellanel suo quadro a trecentosessanta gradi sulle infezioni in corso. Basta poco, ricorda, per agire con … L'articolo L’immunologa: “Rischio? Non. Ci sicon mascherina” proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : L’immunologa Viola: «Il rischio zero? Non esiste: anche con la mascherina ci si può infettare» - HuffPostItalia : L'immunologa Viola: 'Anche con la mascherina ci si può infettare. I giovani siano responsabili' - Agenzia_Italia : 'La nostra vita non si è bloccata, ma proteggiamoci dandoci dei limiti', dice l'immunologa - zazoomblog : L’immunologa Viola: “Rischio zero? Non esiste. Ci si infetta anche con mascherina” - #L’immunologa #Viola: #“Risch… - esajas1 : RT @HuffPostItalia: L'immunologa Viola: 'Anche con la mascherina ci si può infettare. I giovani siano responsabili' -

Ultime Notizie dalla rete : L’immunologa Viola Coronavirus, Berlusconi: «Ora unità e dialogo costruttivo per risollevarci come dopo la guerra» Corriere della Sera