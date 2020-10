L’articolo del New York Times su cosa sta sbagliando il New York Times (Di martedì 13 ottobre 2020) Il quotidiano ha pubblicato un'analisi sugli errori di una sua famosa reporter, che descrive qualcosa di più grosso su dove starebbe andando il giornale Leggi su ilpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il quotidiano ha pubblicato un'analisi sugli errori di una sua famosa reporter, che descrive qualdi più grosso su dove starebbe andando il giornale

ilfoglio_it : #Calenda si candiderà come sindaco della Capitale e lo farà partendo da un'idea seduttiva: trasformare Roma nel lab… - matteosalvinimi : Oggi ho inviato a Massimo Giannini un messaggio di vicinanza e un augurio di pronto ristabilimento, sulla salute no… - channeldraw : Oggi sulla prima pagina del @domanigiornale una mia illustrazione per l'articolo 'La protesta per il clima resiste… - deeplyfree3 : RT @StartMagNews: L’azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha temporaneamente interrotto lo studio di fase 3 del #vaccino anti #Covid. L'a… - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: Lo Russo (Pd). '5 anni di fallimenti e una Città più in difficoltà di prima che ormai conta i giorni che la separano per… -

Ultime Notizie dalla rete : L’articolo del Concorso straordinario docenti 2020: ok del Cts. Ma c'è la grana dei candidati in viaggio da una regione... Corriere della Sera