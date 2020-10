Juventus, accordo per Aouar? Bernardeschi decide il calciomercato (Di martedì 13 ottobre 2020) Federico Bernardeschi decisivo in chiave calciomercato? La Juventus si appresta a vivere mesi davvero caldi sul campo, per provare a raggiungere i tanti obiettivi stagionali fissati dalla dirigenza. Ma con la sessione estiva alle spalle iniziano a trapelare alcuni interessanti retroscena legati alle trattative più chiacchierate nel corso delle ultime settimane e il nome cardine dei sogni del centrocampo del mercato della Juve era ed è uno solo: Houssem Aouar del Lione, gioiellino classe ’98 accostato con insistenza anche alla squadra di Andrea Pirlo. Alla fine, nonostante i rumors, il talento transalpino è rimasto in Francia, dove avrà l’occasione di proseguire nel suo percorso di crescita che gli ha già regalato enormi soddisfazioni e che lo ha fatto finire nei radar dei ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Federicodecisivo in chiave? Lasi appresta a vivere mesi davvero caldi sul campo, per provare a raggiungere i tanti obiettivi stagionali fissati dalla dirigenza. Ma con la sessione estiva alle spalle iniziano a trapelare alcuni interessanti retroscena legati alle trattative più chiacchierate nel corso delle ultime settimane e il nome cardine dei sogni del centrocampo del mercato della Juve era ed è uno solo: Houssemdel Lione, gioiellino classe ’98 accostato con insistenza anche alla squadra di Andrea Pirlo. Alla fine, nonostante i rumors, il talento transalpino è rimasto in Francia, dove avrà l’occasione di proseguire nel suo percorso di crescita che gli ha già regalato enormi soddisfazioni e che lo ha fatto finire nei radar dei ...

