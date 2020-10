In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Ottobre: Regioni bocciate: 5 mesi buttati via. Cosa (non) si è fatto sul covid dal lockdown a oggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Focus Il sonno delle Regioni e il virus 5 mesi dopo il lockdown tutte le carenze di Stefano Caselli, Maddalena Oliva, Marco Pasciuti, Natascia Ronchetti e Andrea Sparaciari Eccesso di coerenza di Marco Travaglio Quattro anni fa, quando Roberto Giachetti si candidò a sindaco di Roma ed escluse dalle liste l’ambientalista Nathalie Naim perché imputata per diffamazione ai danni dei bancarellari abusivi, scrivemmo che c’è un limite anche alla coerenza: le “liste pulite” sono un dovere civico, ma bisogna sempre verificare i fatti alla base di un’imputazione e anche … I pareri “Più di così non si può”. “Troppo poco” Filosofia corretta È giusto sospendere il superfluo, dalla movida al calcetto Ho appena concluso il giro nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Focus Il sonno dellee il virus 5dopo iltutte le carenze di Stefano Caselli, Maddalena Oliva, Marco Pasciuti, Natascia Ronchetti e Andrea Sparaciari Eccesso di coerenza di Marco Travaglio Quattro anni fa, quando Roberto Giachetti si candidò a sindaco di Roma ed escluse dalle liste l’ambientalista Nathalie Naim perché imputata per diffamazione ai danni dei bancarellari abusivi, scrivemmo che c’è un limite anche alla coerenza: le “liste pulite” sono un dovere civico, ma bisogna sempre verificare i fatti alla base di un’imputazione e anche … I pareri “Più di così non si può”. “Troppo poco” Filosofia corretta È giusto sospendere il superfluo, dalla movida al calcetto Ho appena concluso il giro nel ...

fattoquotidiano : IL CASO L’ad Eni è indagato per non avere dichiarato il conflitto di interessi sulle forniture della società della… - fattoquotidiano : IL NUOVO CORSO DI SALVINI A Roma la Lega e il centrodestra si astengono sul Recovery Fund [Leggi, di Gianluca Ros… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: I dati dell’Agcom. Il leghista sconfitto anche alle comunali, ma in… - claudiagen : RT @brina_77: Torna ad aprirsi il sipario sul @ReateFestival, e quest'anno l'attesa è tutta verdiana. Ve ne parlo su @ilmessaggeroit ?? #Rie… - brina_77 : Torna ad aprirsi il sipario sul @ReateFestival, e quest'anno l'attesa è tutta verdiana. Ve ne parlo su… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In edicola sul Fatto del 13 ottobre: l’Ue richiude e l’Italia socchiude Il Fatto Quotidiano Napoli, l'odissea di una famiglia in quarantena: «In sette in ottanta metri quadri, così conviviamo con il Covid»

«Ce la lascia sul balconcino», spiega Pastore, aggiungendo che quello sbocco esterno è ridotto a immondezzaio. «I sacchi dei rifiuti aumentano giorno dopo giorno, perché gli addetti al servizio ...

Il misterioso astuccio nero di Maria De Filippi: che cosa contiene?

Oramai l'astuccio nero di Maria De Filippi è una costante a Tu si que vales. Sono tutti curiosi si sapere che cosa contiene.

«Ce la lascia sul balconcino», spiega Pastore, aggiungendo che quello sbocco esterno è ridotto a immondezzaio. «I sacchi dei rifiuti aumentano giorno dopo giorno, perché gli addetti al servizio ...Oramai l'astuccio nero di Maria De Filippi è una costante a Tu si que vales. Sono tutti curiosi si sapere che cosa contiene.