Il crollo dell'economia globale non è così preoccupante, secondo l'Fmi (Di martedì 13 ottobre 2020) Il crollo dell'economia globale è meno preoccupante di quanto si tema. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale. L'economia globale "crolla" del 4,4% e quella nostrana del 10,6% ma secondo il World Economic Outlook, pubblicato oggi 13 ottobre, il Pil globale subirà una contrazione del 4,4% nel 2020. Una contrazione grave quindi ma inferiore rispetto a quella stimata … L'articolo Il crollo dell'economia globale non è così preoccupante, secondo l'Fmi proviene da YesLife.it.

