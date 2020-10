GF Vip, Guenda Goria contro tutti e finisce anche nel Cucurio, ma con lei… (Di martedì 13 ottobre 2020) La figlia di Maria Teresa Ruta si infuria con Matilde Brandi Il nome di Guenda Goria è uno dei più gettonati per la Nomination della nona puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip. Tra tutti però la figlia di Maria Tersa non gradisce la motivazione con cui Matilde Brandi la nomina. Infatti Matilde, che è la prima a prendere il piramidale nero ed è quindi costretta a fare la sua Nomination in modo palese, le dice: “scelgo di votare Guenda” e spiega che la decisione è causata da quella di Guenda di sostenere Franceska, che durante la puntata ha offeso i vipponi con battute ironiche. E la ragazza replica con fermezza: “non mi amalgamo alle vostre idee, continuo per la mia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 ottobre 2020) La figlia di Maria Teresa Ruta si infuria con Matilde Brandi Il nome diè uno dei più gettonati per la Nomination della nona puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip. Traperò la figlia di Maria Tersa non gradisce la motivazione con cui Matilde Brandi la nomina. Infatti Matilde, che è la prima a prendere il piramidale nero ed è quindi costretta a fare la sua Nomination in modo palese, le dice: “scelgo di votare” e spiega che la decisione è causata da quella didi sostenere Franceska, che durante la puntata ha offeso i vipponi con battute ironiche. E la ragazza replica con fermezza: “non mi amalgamo alle vostre idee, continuo per la mia ...

