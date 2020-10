Fognini-Carballes Baena in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Sardegna 2020

(Di martedì 13 ottobre 2020) Fabioesordirà all’Atp 250 Forte VillageOpen, dopo un bye al primo turno, affrontando l’iberico Roberto. Il primo appuntamento del ligure nell’evento italiano sarà di complessa gestione, in quanto opposto a un ottimo interprete sulla terra rossa: sarà una sfida tutta da vivere. Il testa a testa andrà in scena mercoledì 14 ottobre, come terzo match sul centrale a partire dalle ore 10.00 (dopo Sonego-Vesely):televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportosulla pagina Facebook e sul sito ufficiale dell’emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, con annessi ...

La programmazione e l’ordine di gioco di mercoledì 14 ottobre all’ATP 250 di Sardegna. Al Forte Village di Pula nella terza giornata vanno in scena i match del secondo turno. Tre gli italiani in campo ...Lorenzo Musetti sfida il numero 8 del seeding, l’uruguaiano Pablo Cuevas, uno in grado di battere, in passato, gente come Berdych, Nadal, Wawrinka e Thiem, e ancor prima Roddick. Fabio Fognini, dato l ...