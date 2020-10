Eleonora Daniele, la gaffe su Chiara Ferragni poi le scuse: Fedez furioso (Di martedì 13 ottobre 2020) Eleonora Daniele, che scivolone su Chiara Ferragni! Fedez la bacchetta via social e lei chiede scusa. Ma andiamo per ordine: a Storie Italiane ieri 12 ottobre la conduttrice ha pronunciato alcune parole piccate nei confronti della nota influencer. Eleonora Daniele scivolone su Chiara Ferragni In studio si parlava del documentario di Chiara Ferragni che è andato in onda sempre ieri, in prima serata su Rai 2. La fashion blogger da oltre 21milioni di followers su Instagram, si è raccontata a Simona Ventura. Carriera e sfera privata, ha rivelato retroscena inediti sulla sua vita. Nelle ore precedenti, Eleonora Daniele durante la sua trasmissione si ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 ottobre 2020), che scivolone sula bacchetta via social e lei chiede scusa. Ma andiamo per ordine: a Storie Italiane ieri 12 ottobre la conduttrice ha pronunciato alcune parole piccate nei confronti della nota influencer.scivolone suIn studio si parlava del documentario diche è andato in onda sempre ieri, in prima serata su Rai 2. La fashion blogger da oltre 21milioni di followers su Instagram, si è raccontata a Simona Ventura. Carriera e sfera privata, ha rivelato retroscena inediti sulla sua vita. Nelle ore precedenti,durante la sua trasmissione si ...

trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - profluigimarino : RT @dellorco85: Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che parlare...… - Claudiaitalian : Ma Eleonora Daniele dove ha sbattuto la testa? -