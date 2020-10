"Deve dare via il c***o, come già fatto in passato. Un mattarello". Sgarbi, insulti irriferibili a Conte in diretta. Il conduttore si sente male | Video (Di martedì 13 ottobre 2020) "Giuseppe Conte Deve proprio andare a dare via il c***o". Vittorio Sgarbi fuori controllo: in un collegamento con Radio Radio, più che criticare il Dpcm licenziato dal premier lunedì sera per gestire la seconda ondata di coronavirus, massacra il governo con una raffica di insulti. La mascherina in casa? "Conte Deve dare via il c***o, come probabilmente fatto in altri momenti della sua vita, e non rompere i cog***i sulla casa. A casa uno fa quel caz***o che vuole, ha rotto il caz***o". Il giornalista ha quasi un mancamento, mentre il sindaco di Sutri e deputato del Misto prosegue: "Qualunque medico all'aperto dice di non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) "Giuseppeproprio anvia il". Vittoriofuori controllo: in un collegamento con Radio Radio, più che criticare il Dpcm licenziato dal premier lunedì sera per gestire la seconda ondata di coronavirus, massacra il governo con una raffica di. La mascherina in casa? "via ilprobabilmentein altri momenti della sua vita, e non rompere i cog***i sulla casa. A casa uno fa quel caz***o che vuole, ha rotto il caz***o". Il giornalista ha quasi un mancamento, mentre il sindaco di Sutri e deputato del Misto prosegue: "Qualunque medico all'aperto dice di non ...

Mov5Stelle : L’Italia è stata un modello in tutto il mondo nella lotta al Covid-19. Oggi, ognuno di noi, deve continuare a dar… - ClaMarchisio8 : @CucchiRiccardo Che si risolva bene e in fretta. Non solo per #JuventusNapoli ma per tutto il sistema, per lo sport… - chetempochefa : 'Trump ha chiara in mente una cosa,:per risultare autentico deve dare risposte semplici, banali ma soprattutto deve… - luca_forconi : @alex_orlowski P.s. non significa che le Iene facciano anche servizi seri e ben fatti. Dico solo che non si deve da… - ValeriaNatalizi : RT @GuarneriMarina: Il torero deve dare un’impressione, se non di benessere, almeno di rispettabilità, poiché in Spagna, tra le virtù più a… -

Ultime Notizie dalla rete : Deve dare 12/10 - Mariarosa Barazza si vaccina contro l'influenza: "Chi ha ruoli istituzionali deve dare il buon esempio" Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Il capo dell’Onu ai ministri delle finanze: dare una leadership decisiva all’azione climatica

Secondo Guterres il mondo ha bisogno della leadership di ministri e governi in 5 aree importanti: «Primo, dovete servire come modelli e sostenitori per una ripresa verde. I governi devono allineare i ...

Il mercato delle auto si risveglia: ecco le scelte degli italiani

Tuttavia a fine maggio le attività hanno ricominciato a riprendersi e i dati elaborati dai vari istituti di monitoraggio e dagli osservatori dell’auto hanno rilevato come la ripresa sia stata ...

Secondo Guterres il mondo ha bisogno della leadership di ministri e governi in 5 aree importanti: «Primo, dovete servire come modelli e sostenitori per una ripresa verde. I governi devono allineare i ...Tuttavia a fine maggio le attività hanno ricominciato a riprendersi e i dati elaborati dai vari istituti di monitoraggio e dagli osservatori dell’auto hanno rilevato come la ripresa sia stata ...