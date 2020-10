Depilarsi con prodotti vegan ed eco-friendly

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sapevate che anche nella depilazione alcuni prodotti possono provenire da aziende che testano sugli animali, contenere prodotti animali e non essere particolarmente ecologiche come pratiche? Rasoi, creme depilatorie, kit di cera per eliminare i peli superflui possono essere di proprietà di aziende che eseguono test sugli animali o possono contenere ingredienti di origine animale. Senza contare che la ceretta, soprattutto se fatta su tutto il corpo, richiede l’utilizzo di un numero importante di strisce usa e getta e che i rasoi usa e getta, se utilizzati spesso, generano un’enorme quantità di rifiuti.