De Vrij: “Con l’Italia sarà difficile, ha qualità in tutti i reparti” (Di martedì 13 ottobre 2020) La partita di domani sarà un piccolo derby per l’interista Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Italia: “Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana, con poco tempo per allenarci. Cerchiamo di migliorarci. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde e si vede la mano dell’allenatore. Conosciamo la forza che ha davanti, ma anche centrocampo e difesa, è una squadra che ha qualità in tutto il campo. Ad Amsterdam ha vinto meritatamente. Sarà una partita tosta e bella. Il derby? Mi concentro sulla partita di domani, poi vedremo. Il Covid? Non sento apprensione”. Foto: Instagram personale L'articolo De Vrij: “Con l’Italia sarà difficile, ha qualità in tutti i ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) La partita di domani sarà un piccolo derby per l’interista Stefan de. Il difensore olandese ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Italia: “Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana, con poco tempo per allenarci. Cerchiamo di migliorarci. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde e si vede la mano dell’allenatore. Conosciamo la forza che ha davanti, ma anche centrocampo e difesa, è una squadra che ha qualità in tutto il campo. Ad Amsterdam ha vinto meritatamente. Sarà una partita tosta e bella. Il derby? Mi concentro sulla partita di domani, poi vedremo. Il Covid? Non sento apprensione”. Foto: Instagram personale L'articolo De: “Con l’Italia sarà, ha qualità ini ...

Inter : ??? | NAZIONALI @Stefandevrij, #Perisic, #Brozovic e @RomeluLukaku9 in campo con le rispettive nazionali. Un gol e… - Inter : ??? | NAZIONALI @Stefandevrij, #Perisic, #Brozovic, @stefanosensi12 e @ChrisEriksen8 in campo con le rispettive Naz… - Light1908 : - diegocecati : RT @Inter: ??? | NAZIONALI @Stefandevrij, #Perisic, #Brozovic e @RomeluLukaku9 in campo con le rispettive nazionali. Un gol e un assist a r… - ligafan84 : RT @Inter: ??? | NAZIONALI @Stefandevrij, #Perisic, #Brozovic e @RomeluLukaku9 in campo con le rispettive nazionali. Un gol e un assist a r… -