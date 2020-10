Credito, Abi: bene su Temporary framework, ora garantire flessibilità del quadro normativo (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni Sabatini hanno espresso soddisfazione per la decisione assunta oggi dalla Commissione europea di prolungare ed estendere il campo di applicazione del Temporary framework, adottato il 19 marzo 2020, per sostenere l’economia nell’epidemia di coronavirus. La Commissione ha stabilito che tutte le sezioni del Temporary framework sono prorogate per sei mesi fino al 30 giugno 2021, e la sezione per abilitare il sostegno alla ricapitalizzazione è prorogata di tre mesi fino al 30 settembre. Il Presidente Patuelli e il DG Sabatini, nell’apprezzare questa decisione di ulteriore flessibilità della Commissione Europea, hanno chiesto che in questa fase di emergenza sanitaria sia garantita la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni Sabatini hanno espresso soddisfazione per la decisione assunta oggi dalla Commissione europea di prolungare ed estendere il campo di applicazione del, adottato il 19 marzo 2020, per sostenere l’economia nell’epidemia di coronavirus. La Commissione ha stabilito che tutte le sezioni delsono prorogate per sei mesi fino al 30 giugno 2021, e la sezione per abilitare il sostegno alla ricapitalizzazione è prorogata di tre mesi fino al 30 settembre. Il Presidente Patuelli e il DG Sabatini, nell’apprezzare questa decisione di ulteriore flessibilità della Commissione Europea, hanno chiesto che in questa fase di emergenza sanitaria sia garantita la ...

fintechIT : RT @FundingSMEs: cashinvoice ???#bonus Superbonus, le ultime novità per il credito al 110% e i dubbi delle banche. L’Abi chiede semplificazi… - FundingSMEs : cashinvoice ???#bonus Superbonus, le ultime novità per il credito al 110% e i dubbi delle banche. L’Abi chiede sempl… - EmaLancia : RT @BancaforteABI: Giovanni #Sabatini #ABI apre la XX edizione di #abisupervision #banche #credito #NPL #COVID19 - aderenzis1 : Superbonus, le ultime novità per il credito al 110% e i dubbi delle banche. L'Abi chiede semplifica… - repubblica : Superbonus, le ultime novità per il credito al 110% e i dubbi delle banche. L'Abi chiede semplificazione [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Credito Abi Credito, Abi: bene su Temporary framework, ora garantire flessibilità del quadro normativo Teleborsa Credito, Abi: bene su Temporary framework, ora garantire flessibilità del quadro normativo

Il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni Sabatini hanno espresso soddisfazione per la decisione assunta oggi ...

Abi, bene l’estensione del Temporary framework

Il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni ... che condiziona e limita il credito delle banche alle imprese. Patuelli e Sabatini chiedono inoltre che le Istituzioni ...

Il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni Sabatini hanno espresso soddisfazione per la decisione assunta oggi ...Il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni ... che condiziona e limita il credito delle banche alle imprese. Patuelli e Sabatini chiedono inoltre che le Istituzioni ...