Covid-19, Spadafora: "Continua lo sport dilettantistico, stop alle partitelle tra amici" (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19, il ministro Vincenzo Spadafora fa chiarezza sugli sport concessi e non col nuovo DPCM. Fondamentalmente, spiega, c'è un'unica novità: stop all'attività amatoriale. Un minimo stop allo sport, è questo quanto prevede il nuovo DPCM varato al fine di contenere i contagi da Covid-19. Alla fine sono stati scongiurati gli scenari più terribili come la …

