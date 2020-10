Con il nuovo DPCM si può andare in palestra? Si deve correre con la mascherina? (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo DPCM ha valenza dal 14 ottobre. Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto per evitare di dover ricorrere a misure più drastiche per fermare la linea del contagio. Tra le varie misure adottate spicca il divieto di vari sport, prettamente amatoriali e di contatto, come per esempio il calcetto. Cosa succede invece per quanto concerne le palestre? Si può andare? Il nuovo DPCM non prevede modifiche all’accesso nelle palestre, seppur siano confermate tutte le precauzioni di igiene che si devono applicare: la sanificazione delle ‘macchine’ resta una priorità. Poi un chiarimento su un tema piuttosto discusso, quello relativo alla corsa. Si deve fare jogging con la mascherina? Il ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilha valenza dal 14 ottobre. Il Premier Giuseppe Conte ha firmato ildecreto per evitare di dover ria misure più drastiche per fermare la linea del contagio. Tra le varie misure adottate spicca il divieto di vari sport, prettamente amatoriali e di contatto, come per esempio il calcetto. Cosa succede invece per quanto concerne le palestre? Si può? Ilnon prevede modifiche all’accesso nelle palestre, seppur siano confermate tutte le precauzioni di igiene che si devono applicare: la sanificazione delle ‘macchine’ resta una priorità. Poi un chiarimento su un tema piuttosto discusso, quello relativo alla corsa. Sifare jogging con la? Il ...

